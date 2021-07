Disclaimer

LYNX Wie ein Fels in der Brandung – Amazon Aktie mit neuem Allzeithoch In meiner Analyse von Anfang Juni befand sich die Amazon Aktie noch in einer neutralen Phase und versuchte gerade eine Konsolidierungsformation nach oben zu durchbrechen. Das Kaufsignal zeigte sich ähnlich erfolgreich, wie zuletzt im April.