Und im neuen Quartal gehts direkt weiter. Direkt am 01.07.2021 gab es einen Exit – 80 Mio EUR Umsatz bekamen einen neuen Eigentümer. Man will sich auf „grössere Deals konzentrieren war eine der Begründungen für diesen Verkauf. Managementkapazitäten scheinen langsam ein knappes Gut zu werden. Und diese dann effektiv einzusetzen macht durchaus Sinn. Insbesondere wenn man 3 Mrd EUR Umsatz bis 2023 erreichen will. Und nach dem Kauf der Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG als Add-on-Investition für PrimoTECS am 05.07. Gestern ein weiterer Exit in Frankreich, heute der 8. Zukauf dieses Jahr, der Zweite im noch jungen Quartal:



Kauf der Stuttgarter Ganter Construction & Interiors GmbH – 200 Mitarbeiter, rund 110 Mio EUR Umsatz

Der Kaufvertrag mit dem Veräusserer, der MIGATI Beteiligungsgesellschaft mbH, wurde unterzeichnet und der Abschluss der Transaktion ist bereits im dritten Quartal 2021 geplant.

Das Zielunternehmen mit Hauptsitz in Waldkirch bei Stuttgart ist im Bereich Innenausbau für den Retail-, Gewerbe- und Wohnbereich tätig, wie z. B. Innenausbau, konzeptionelle Innenraumgestaltung und -planung, Neu- und Innenausbau und Renovierungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Architekten, Hotels, Büros, Restaurants, Luxusmarken und private Immobilienbesitzer. Weitere Standorte bestehen in Italien, Frankreich und der Schweiz. Als neues Plattform-Investment soll die Akquisition das Segment Goods & Services innerhalb des Mutares Portfolios stärken und Cross-Selling-Möglichkeiten innerhalb des bestehenden Portfolios schaffen.

