Secureworks erweitert seine internationalen Aktivitäten, um die wachsende Nachfrage von Partnern und Kunden zu erfüllen

Neue Frankfurter Datenspeicherinstanz gibt EU-Kunden und Channel-Partnern mehr Kontrolle über Datenstandort

ATLANTA und FRANKFURT, Deutschland, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Secureworks (NASDAQ: SCWX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, kündigte heute seine neue Taegis XDR (Extended Detection and Response) Cloud-Datenspeicherinstanz in Frankfurt, Deutschland, für Kunden und Vertriebspartner aus der Europäischen Union (EU) an, die ihre Telemetriedaten lieber innerhalb der EU speichern möchten. Diese Investition unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Secureworks für Kunden und Partner in der EU und erhöht gleichzeitig die Bereitschaft von Secureworks, das beschleunigte Wachstum und die steigende Nachfrage in der Region zu erfüllen.

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) befasst sich mit der Übertragung von personenbezogenen Mitarbeiter- und Kundendaten außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Secureworks liefert seine Taegis XDR-Lösung in Übereinstimmung mit allen geltenden Datenschutzgesetzen, einschließlich GDPR, und die neue Cloud-Instanz bietet EU-Kunden eine lokale Speicheroption für Telemetriedaten und mehr Flexibilität bei der Einhaltung dieser Standards.