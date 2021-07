Cyta setzt ADVA Oscilloquartz-Lösung für Netzsynchronisation ein

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass die zypriotische Telekommunikationsbehörde (Cyta) die Timing-Technologie des Unternehmens im nationalen Synchronisationsnetz einsetzt. Die Lösung kann nahtlos in das bestehende Netz integriert werden und gewährleistet darüber hinaus eine reibungslose Migration zu präzisem paketbasiertem Timing für zukünftige 5G-Dienste. ADVAs Technologie ermöglicht es Cyta, die strikten Timing-Anforderungen von Diensten der nächsten Generation zu erfüllen und gleichzeitig alle bestehenden Mobilfunktechnologien zu unterstützen. Die Oscilloquartz PTP-Grandmaster-Uhr und die GNSS-Empfängertechnologie verbessern nicht nur die Synchronisationsgenauigkeit, sondern bieten auch ein neues Maß an Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit. Das Projekt wurde von ADVAs Partnern, den ICT-Lösungsanbietern GCC Computers Ltd und ADAPTIT S.A. unterstützt. Die beiden Firmen werden auch den laufenden technischen Support übernehmen.

