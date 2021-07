Wieder mal an einem Montag erreichte der Deutsche Aktienindex ein neues Allzeithoch, wenn auch in fast letzter Minute und eventuell auch mit letzter Kraft – aber Rekord ist Rekord.

Das ist aus technischer Sicht in jedem Fall positiv zu werten, dennoch zeigt der Markt nach wie vor keinen wirklichen Trendaufbau. Und die letzten Allzeithochs führten im Wochenverlauf immer wieder zu Gewinnmitnahmen, Käufer blieben aus und der Markt drehte schließlich in Richtung der unteren Begrenzung seiner Seitwärtsspanne ab. Weiter fehlende positive Impulse und zunehmende Risiken könnten auch jetzt wieder der Mix sein, der die Mehrheit der Anleger in ihrer Zurückhaltung verharren lässt.