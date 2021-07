Exploits meldet Ergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Duder Lake und umreißt Potenzial in seinem Prospektionsgebiet Titan

Die wichtigsten Punkte

- Die Goldmineralisierung im Prospektionsgebiet Duder Lake befindet sich etwa 500 m von der interpretierten Appleton-Verwerfung entfernt und stellt ein weiteres Ziel auf der 30 km-Streichlänge der Appleton-Verwerfung dar, die sich innerhalb des Goldprojekts Dog Bay befindet.

- 500 m südlich der historischen Bohrung WP-01 im Prospektionsgebiet Titan wurde eine ausgedehnte, von Nordost nach Südwest verlaufende Verwerfung identifiziert, die sich von der Appleton-Verwerfung bis zur Dog Bay-Verwerfung erstreckt. Diese Verwerfung wurde mittels der zielgerichteten KI-Strategien von Exploits‘ Partner GoldSpot Discoveries (TSX.V: SPOT) identifiziert (siehe Karte unten).

- Es wurden 36 Proben aus Aufbissen und verdeckten Aufbissen sowie 21 1 m lange Schlitzproben im Prospektionsgebiet Duder Lake entnommen. Die Analysegehalte reichten von null bis 3,3 g/t Au in Stichproben, wobei 12 Stichproben Analysegehalte zwischen 1,0 und 3,3 g/t Au lieferten und die 1 m langen Schlitzproben bis zu 0,8 g/t Au enthielten.

- Das Prospektionsgebiet Titan beherbergt die historische Kernbohrung WP-01, die 10,22 g/t Au über 3,35 m lieferte; Proben aus Schürfgräben enthielten bis zu 15,25 g/t Au über 3,00 m (Crosshair Exploration, 2004).

- Diese neuen Daten deuten auf ein neues Modell für die Goldmineralisierung in dem historischen Bohr- und Schürfgrabengebiet des Prospektionsgebiets Titan hin, wobei eine zweite luftgestützte geophysikalische VTEM-Erkundung zusätzlich zu Exploits‘ südlichen Projekten geplant ist, um das Goldprojekt Dog Bay zu erfassen. Die Daten werden von GoldSpots bewährter KI- und Datenanalysetechnologie verarbeitet, die die Grundlage für die Entdeckung der Keat Zone von New Found Gold entlang der Appleton-Verwerfungszone bildete.

William M. Sheriff, Interim President & Chief Executive Officer von Exploits, kommentierte: „Die Ergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Duder Lake zeigen weiterhin das Ausmaß der Mineralisierung entlang des 30 km-Abschnitts der Appleton-Verwerfung, der sich auf Exploits‘ Goldprojekt Dog Bay befindet. Wir sehen Potenzial sowohl für fokussierte hochgradige Mineralisierungen wie die Erzgänge Quinlan, als auch für periphere Systeme mit geringeren Gehalten entlang dieses strukturellen Korridors. Unser technisches Team bei Exploits identifiziert auch weiterhin einen Wert in den in der Vergangenheit innerhalb der Projekte des Unternehmens erkundeten Zielen wie zum Beispiel im Prospektionsgebiet Titan, 5 km östlich. Die Neuinterpretation der Ergebnisse zusammen mit neuen Ideen und Datenanalysetechniken ermöglicht es uns, diese Bereiche erneut unter die Lupe zu nehmen und die Arbeiten auf die Bereiche mit den ersten Bohrungen auszudehnen, die nur an der Oberfläche kratzten. Dies ist die erste Art von Ergebnissen, die bei New Found Gold gesehen wurden; sie zeigen Gold im System und könnten größere Lagerstätten mit niedrigerem Gehalt darstellen, die am Rand oder über den höhergradigen Strukturen liegen.“

Karte des Goldprojekts Dog Bay

Abbildung 1: Geologische Karte des Goldprojekts Dog Bay, die die wachsende Zahl von Zielen innerhalb der Dog Bay Line und des Appleton-Verwerfungskorridors zeigt. Dazu gehören die Lage der neu veröffentlichten Duder Lake-Analyseergebnisse sowie die identifizierte von Nordost nach Südwest verlaufende, regionale querstreichende Verwerfung und die Lage der Ansatzpunkte der historischen Kernbohrungen im Prospektionsgebiet Titan zusätzlich zu den zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Erzgänge Little Joanna und Quinlan sowie der historischen Ausbissproben der Verkäufer der Konzessionsgebiet.

Das Prospektionsgebiet Duder Lake wurde während Exploits‘ Prospektionskampagne Ende 2020 auf dem Goldprojekt Dog Bay identifiziert und beprobt. Es wurden insgesamt 57 Proben aus Aufbissen und verdeckten Ausvissen entnommen, darunter 36 Stichproben und 21 Schlitzproben, die jeweils über 1 m lange Abschnitte entnommen wurden. Das Gebiet besteht aus Schiefer und Gabbro mit unterschiedlich mächtigen Quarzgängen -von kleinen schmalen Stockwork-Gängen und Brekzien bis hin zu festen Gängen mit einer Mächtigkeit von bis zu 15 cm. Die Goldmineralisierung steht mit Proben in Zusammenhang, die Quarz-Brekzien-Gänge und ein Schergefüge aufweisen, was auf eine starke Korrelation mit Verwerfungen hinweist. Zwölf der 36 Stichproben lieferten Analysewerte zwischen 1,0 und 3,3 g/t Au, und die beste Schlitzprobe enthielt 0,8 g/t Au über 1 m. Die Probengebiete liegen allesamt in weniger als 2 km Entfernung der Appleton-Verwerfungszone, die ein weiteres Ziel entlang der 30 km Streichlänge der Appleton-Verwerfung darstellt, die innerhalb des Goldprojekts Dog Bay liegt.

Das Prospektionsgebiet Titan stellt ein zusätzliches Ziel dar, das sich innerhalb des Goldprojekts Dog Bay entwickelt. Das Prospektionsgebiet zeichnet sich durch historische Bohr- und Schürfgrabenabschnitte von bis zu 3,35 m mit 10,22 g/t Au in Bohrkernen (historische Kernbohrung WP-01) und 3,00 m mit 15,25 g/t Au in Schürfgräben aus (Crosshair Exploration, 2004). Das technische Team von Exploits hat zusammen mit seinem Partner GoldSpot Discoveries eine übereinstimmende von Nordost nach Südwest verlaufende regionale Verwerfungsstruktur identifiziert, die der Zufuhr- und Fallenmechanismus für die Goldmineralisierung bei Titan sein könnte. Diese Verwerfungsstruktur fügt eine zusätzliche Informationsebene hinzu, die das Unternehmen verwendet hat, um die strukturelle Auswirkung auf die an der Oberfläche und im Bohrkern beobachteten Goldmineralisierung neu zu interpretieren. Exploits ist der Ansicht, dass die früheren Bohrungen - 20 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.559 m - nicht ausreichten, um das Prospektionsgebiet Titan erfolgreich zu erkunden, und hält weitere nachfolgende Explorationsarbeiten und Bohrungen für gerechtfertigt. Dies erhöht die Anzahl der benannten Ziele auf dem Goldprojekt Dog Bay auf vier, darunter die Erzgänge Little Joanna und Quinlan sowie das Prospektionsgebiet Duder Lake.

Titan und ein Teil des Prospektionsgebiets Duder Lake liegt in einer Reihe von Claims, die am 20. August 2020 von Eddie and Roland Quinlan optioniert wurden (die „Quinlan-Option“). Exploits kann eine Beteiligung von 100 % erwerben, indem es insgesamt 220.000 $ in bar bezahlt und weitere 2,5 Mio. Stammaktien ausgibt sowie 560.000 $ entweder in bar oder Stammaktien zahlt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“)

Alle Gesteinsproben werden von Personal des Unternehmens entnommen und vor Ort mit einem Probenetikett zur Identifizierung verpackt. Die Beutel werden mit Klebeband versiegelt und in einer Einrichtung des Unternehmens sicher aufbewahrt, bis sie von Personal von Exploits direkt zum Labor transportiert werden.

Alle Gesteinsproben werden bei Eastern Analytical unter der Anschrift 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem kommerziellen Labor, das gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert und von Exploits Discovery Corp. völlig unabhängig ist, analysiert. Eastern Analytical hat 1.000 Gramm einer jeden Probe auf 95 bis weniger als 89 Mikrometer pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Brandprobe (30 Gramm) mit AA-Abschluss und ICP-34, einem Aufschluss aus vier Säuren und anschließender ICP-OES-Analyse analysiert. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder mit einem Gehalt von über 8,00 g/t Au werden unter Anwendung eines Metallsiebs weiter analysiert, um das Vorkommen eines Nugget-Effekts von grobkörnigem Gold zu minimieren. Die Proben in diesem Bericht wurden für die Erzgehaltsanalyse mit einem Aufschluss aus mehreren Säuren mit AA-Abschluss für Proben oberhalb der Erfassungsgrenze von Silber durchgeführt.

Bekanntmachung gemäß NI 43-101

Nick Ryan, P.Geo, ist der leitende Geologe des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Ryan hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathan‘s Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow Projekte. Das Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.

Angesichts von fünf genehmigten Bohrzielen, reichlichen Barreserven, einem Bohrgerät, das bis Ende Sommer 2021 im Betrieb ist, ist Exploits für eine Entdeckung gut aufgestellt.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay d‘Espoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen stehen seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen bestehen. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des geologischen Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

