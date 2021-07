Der DAX vor dem Juli-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, bevor wir zu der aktuellen Verfallstagsanalyse kommen, vor ab mal eine gute Nachricht: Das Musterdepot des Geldanlage-Briefs hat in der vergangenen Woche die 100%-Performance-Marke ...

bevor wir zu der aktuellen Verfallstagsanalyse kommen, vor ab mal eine gute Nachricht: Das Musterdepot des Geldanlage-Briefs hat in der vergangenen Woche die 100%-Performance-Marke geknackt. Das klingt wenig spektakulär angesichts von Aktien, die in der gegenwärtigen Übertreibung mal eben mehrere 100% in wenigen Wochen schaffen.

Der Blick auf das aktuelle Verfallstagsdiagramm des DAX

Für die langfristige Geldanlage ist ein Verfallstag zwar nur ein Wimpernschlag im mehrjährigen Börsengeschehen, aber viele Trader achten sehr genau auf die Positionierungen an den Terminmärkten. Und da in dieser Woche wieder ein (kleiner) Verfallstag vor der Tür steht, hier die aktuelle Einschätzung für den DAX.

Wie immer beginnen wir mit dem Blick auf das Verfallstagsdiagramm:

Was regelmäßigen Lesern unserer Verfallstagsanalysen sofort auffallen dürfte: Es gibt erstmals seit Längerem wieder einen Kursbereich, in dem größere Call- (blaue Balken) und Put-Positionen (rote Balken liegen (siehe gelbe Markierung). Es sind zudem jeweils sehr große Positionen, die für die entsprechenden Stillhalter sehr wichtig sind, so dass sie daher stark daran interessiert sein dürften, diese nicht ins Geld laufen zu lassen.

Denn der DAX bewegte sich zuletzt genau in diesem Kursbereich, so dass die Stillhalter beider Seiten bei den jüngsten Kursausschlägen immer wieder Anlass hatten einzugreifen. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum in den vergangenen Wochen weder die Bullen noch die Bären einen Vorteil erlangen konnten.

Die Charttechnik passt perfekt zur Verfallstagskonstellation

Im folgenden Chart habe ich daher den gelben Kursbereich aus dem Verfallstagsdiagramm ebenfalls gelb markiert. Und es ist schön zu sehen, dass dieser Kursbereich sehr gut die jüngste Kursspanne des DAX beschreibt. „Ausflüge“ jenseits dieses Bereichs konnten die Stillhalter – gemeinsam mit den Bullen bzw. Bären schnell wieder einfangen.