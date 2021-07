Bei Relay Medical-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Denn der Kurs notiert rund fünf Prozent in der Verlustzone. Das Wertpapier kostet damit nur noch 0,16 EUR. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Bei Relay Medical steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Derzeit reicht ein Rutsch von rund sieben Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Diese Marke wurde bei 0,15 EUR markiert. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Mutige Anleger, die von Relay Medical begeistert sind, können heute zugreifen. Schließlich bekommen Sie heute einen satten Rabatt. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.

Fazit: Diese Relay Medical-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.