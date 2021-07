*** ADX - Monitor : adx0416 (wi) 11.Dez 00 13:51 Uhr ***

Beck meldet Rekordjahr - Brauerei bleibt Familienunternehmen=



Bremen (ADX). Die Bremer Brauerei Beck und Co. hat im vergangenen

Jahr einen Absatzrekord eingefahren. Das Unternehmen verkaufte im

abgelaufenen Geschäftsjahr sechs Prozent mehr Bier als noch im

Vorjahr. Insgesamt haben dabei 5,7 Millionen Hektoliter Gerstensaft

die Produktionsstraßen an der Weser verlassen. «Das ist das

erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte», sagte

Beck-Marketing-Geschäftsführer Götz-Michael Müller bei der

Jahrespressekonferenz der Firma am Montag.



An die laufenden Geschäfte hat der Konzern nur gedämpfte

Erwartungen. Die Geschäftsleitung rechnet zwar mit einem Ergebnis

leicht über dem des Vorjahres. Sie fürchtet aber, dass der Absatz

hinter dem Rekordjahr 1999/2000 zurück bleibt. Der kaufmännische

Geschäftsführer Dieter Ammer machte dafür den kühlen Sommer

verantwortlich: «Es ist auch schwierig, auf das Ergebnis des

vergangenen Jahres noch eins drauf zu setzen», betonte Ammer. Man

komme im laufenden Jahr wohl wieder in den Normalbereich.







Absatz in allen Marktsegmenten steigern. Am meisten zugelegt hat

dabei die Marke «Beck`s». In Deutschland wurde drei Prozent mehr Bier

aus der populären, grünen Langhalsflasche getrunken. Im Ausland stieg

das Absatzwachstum von «Beck`s» sogar um 6,7 Prozent. Beck und Co.

ist abhängig von einem florierenden Export, schließlich wird 58

Prozent des Bieres ins Ausland verkauft. Neben Deutschland zählen die

USA, Großbritannien und Italien zu den Hauptabnehmern.



Beck hat soviel Bier wie noch nie abgesetzt, obwohl die Brauerei

im Frühjahr ihre Preise um rund sechs Prozent angehoben hatte. So

kostete die Halb-Liter-Dose «Beck`s» im Schnitt nicht mehr 99

Pfennige, sondern 1,09 Mark. Damit hatte sich Beck deutlich von der

Preispolitik anderer deutscher Brauereien abgesetzt: Deren Preise

waren zumeist gesunken. Die Lust auf ein kühles Blondes wurde

trotzdem nicht verstärkt: Die Deutschen trinken immer weniger Bier.

Im vergangenen Jahr waren es im Schnitt 126 Liter pro Person.

Alkoholfreies steht dagegen immer höher im Kurs: Die Beck-Tochter

Bremer Erfrischungsgetränke GmbH hat ein Absatzplus von gut sieben

Prozent erwirtschaftet. Voll im Trend lagen dabei zuckerfreie

Limonaden wie «Cola light».



Wohin das «Beck`s»-Schiff in Zukunft segelt, erläuterte Ammer im

Anschluss. Vor allem die Märkte in China seien interessant. Dort

wolle man vermehrt investieren. Erfolge seien aber erst langfristig

zu erwarten. Die Rede war von zehn bis zwanzig Jahren. Das

Lizenzgeschäft soll außerdem in Australien und Südafrika ausgebaut

werden. Bei fast allen Konzerndaten legte Beck ansonsten im

abgelaufenen Jahr zu. Das Eigenkapital ist von 426 auf 451 Millionen

Mark angewachsen, die Bilanzsumme stieg von 936 auf 992 Millionen

Mark.



Gerüchte, dass die Bremer Traditionsbrauerei von britischen oder

südafrikanischen Getränkeherstellern übernommen werden könnte,

spielten bei der Pressekonferenz nur am Rande eine Rolle. «Wir

bleiben ein selbstständiges und managementgeführtes

Familienunternehmen», hatte Müller gleich zu Beginn betont.

Entsprechende Pressemeldungen hatte das Unternehmen schon in den

vergangenen Tagen dementiert. ++

