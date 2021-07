Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Berichtssaison beginnt ++ Fraport mit Verkehrszahlen ++ Qiagen: Schlechte Nachrichten ++ Covestro erhöht Prognose.

> MÄRKTE & KURSE | Der Dax war gestern in Rekordlaune. Kurz vor Handelsschluss erreichte der deutsche Leitindex eine neue Bestmarke bei 15.807 Punkten. Den Handelstag beendete der Dax mit einem Plus von 0,7 % bei 15.791 Punkten, was den bisher höchsten Schlusskurs in der Historie des Dax darstellt. Auch die US-Börsen waren am Montag auf Rekordjagd. Alle drei großen Indizes erreichten neue Bestmarken. Der Dow Jones schloss 0,4 % fester bei 34.996 Punkten, während der S&P 500 um 0,3 % auf 4.384 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,2 % auf 14.733 Punkte. Vor dem Beginn der US-Berichtssaison hat sich heute Morgen vor dem Handelsstart an den deutschen Börsen keine klare Tendenz herausgebildet. Im Fokus der Marktteilnehmer stehen heute die Bilanzvorlagen der US-Banken JP Morgan und Goldman Sachs. Der Dax eröffnete heute Morgen 0,13 % leichter bei 15.769 Punkten. Positive Meldungen gab es von Fraport.