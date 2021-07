VENLO (dpa-AFX) - Mit den weltweit voranschreitenden Impfkampagnen sinkt die Nachfrage nach Covid-19-Tests. Das bekommt auch das Diagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen zu spüren. Der MDax -Konzern senkt deshalb seine Jahresziele. Das Management um Unternehmenschef Thierry Bernard setzt seine Hoffnungen nun vor allem auf jene Produktgruppen ohne Covid-19-Bezug - und gerade dort zieht die Nachfrage derzeit kräftig an. An der Börse verlor die Aktie am Dienstagmorgen erneut an Wert, nachdem sie bereits am Vorabend knapp drei Prozent eingebüßt hatte.

In den ersten Handelsminuten ging es für das Papier um mehr als vier Prozent abwärts. Wegen seines umfangreichen Covid-19-Testangebots galt Qiagen im vergangenen Jahr an der Börse noch als ein wichtiger Corona-Gewinner, was der Aktie reichlich Auftrieb bescherte. Doch in diesem Jahr fährt das Papier bislang einen recht unbeständigen Kurs mit starken Schwankungen. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursverlust inzwischen 6,6 Prozent.