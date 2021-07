Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0) hat heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen bestätigt. Der Kölner Publikumsverlag wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker als der Gesamtmarkt und erzielte einen Konzernumsatz von 92,7 Millionen Euro, ein Anstieg um 11,2 Millionen oder 13,7 Prozent. Auch das Konzernergebnis konnte deutlich von 4,1 Millionen Euro auf 10,9 Millionen Euro gesteigert werden. Zu dem sehr guten Jahresergebnis haben vor allem erfolgreiche Bestseller, ein in der Breite erfolgreiches Verlagsprogramm sowie ein Anstieg der digitalen Umsatzerlöse beigetragen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das vom 1. April 2020 bis 31. März 2021 reicht, wurde so mit den Geschäftsbereichen Buch und Romanhefte ein Konzernumsatz in Höhe von 92,7 Millionen Euro nach 81,5 Millionen im Vorjahr erzielt. Dieser Wert lag deutlich über den durch die Pandemie reduzierten Erwartungen zu Beginn des Geschäftsjahres, so dass Bastei Lübbe unterjährig zweimal die Prognose erhöht hat.

Das Konzern-EBIT ist im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Millionen Euro auf 10,9 Millionen Euro gestiegen. Im EBIT enthalten ist die einmalige Schadensersatzzahlung aus dem Vergleich mit den Altorganen, die in Höhe von 1,1 Millionen Euro ergebniswirksam war. Die EBIT-Marge stieg deutlich von 5,1 Prozent im Geschäftsjahr 2019/2020 auf 11,7 Prozent in 2020/2012.

„Das abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt eindrucksvoll unsere strategische Ausrichtung. Die Fokussierung auf eine zielgruppenorientierte Ausrichtung an den Bedürfnissen und Wünschen der Leserinnen und Leser verbunden mit dem Ausbau der digitalen Angebote erweist sich als richtig“, erläutert Joachim Herbst, Sprecher des Vorstands der Bastei Lübbe AG, die erfolgreiche Entwicklung. „Die Corona-Pandemie hat auch unser Geschäft erheblich beeinflusst. Wir mussten unsere Prozesse kurzfristig und flexibel anpassen. Es hat sich ausgezahlt, dass wir auf Kurzarbeit und Programmkürzungen verzichtet haben und stattdessen mit zahlreichen Novitäten und innovativen virtuellen Formaten gemeinsam mit unseren Partnern im Buchhandel unsere Leserinnen und Leser auch während der Krise erreicht haben.“