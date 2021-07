Erfolgreiche Demonstration und Validierung in unterschiedlichen Maßstäben unter praxisnahen Betriebsbedingungen

American Manganese Inc. 13. Juli 2021 („AMY“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die detaillierte technische Abhandlung „A Novel Closed Loop Process for Recycling Spent Lithium-ion Battery Cathode Materials“ eingereicht, begutachtet und im International Journal of Green Energy veröffentlicht wurde. Das International Journal of Green Energy ist eine Fachzeitschrift mit Peer Review, die Abhandlungen über Energie, Energieumwandlung, Energiemanagement und Energieeinsparung – vor allem über fortschrittliche, nachhaltige und grüne Energietechnologien – veröffentlicht.

Diese Publikation beschreibt die experimentellen Arbeiten, die von Kemetco Research, dem F&E-Vertragspartner von American Manganese, durchgeführt wurden, um eines der potenziellen Recycling-Fließbilder für AMY zu entwickeln. Die Zusammenfassung finden Sie unter dem nachfolgenden Link: A Novel Closed Loop Process for Recycling Spent Lithium-ion Battery Cathode Materials - Taylor & Francis. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15435075.2021.1914631)

„Das International Journal of Green Energy ist eine renommierte Fachzeitschrift, und wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Forschungsarbeiten im Bereich des Recyclings von Kathodenmaterial für Lithiumionenbatterien von Fachleuten auf diesem Gebiet anerkannt und bestätigt werden“, sagt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. „Als Pioniere auf dem Gebiet neuartiger und fortschrittlicher Recyclingtechnologien für Kathodenmaterial aus Lithiumionenbatterien sind wir alle bei AMY stolz auf unsere Transparenz und unsere strukturierten Entwicklungspläne, die auf realen wissenschaftlichen Fakten basieren.“

Herkömmliche hydrometallurgische Prozesse stoßen bei der Ausscheidung von Verunreinigungen und bei der Metallextraktion wegen der verwendeten chemischen Reagenzien bekanntlich auf erhebliche Hindernisse. Bei dieser gängigen Praxis fällt eine kontaminierte Lösung an, die vor der Ausleitung oder Wiederverwendung behandelt werden muss und somit das hydrometallurgische Recyclingverfahren verkompliziert und Abwasser produziert.