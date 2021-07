Oiltanking treibt gemeinsam mit Behörden und Industriepartnern in Singapur die Digitalisierung der Lieferkette voran

DGAP-Media / 13.07.2021 / 10:01

Hamburg (Deutschland) / Singapur, 13. Juli 2021 - Oiltanking gab heute bekannt, Gründungsgesellschafter von Singapore Trade Data Exchange (SGTraDex) zu sein. Ziel dieser von Singapur initiierten öffentlich-privaten Partnerschaft ist es, das lokale Supply-Chain-Ökosystem durch Digitalisierung neu zu gestalten. Die kollaborative, industriegeführte Initiative wurde heute durch Heng Swee Keat, stellvertretender Premierminister und koordinierender Minister für Wirtschaftspolitik, Singapur, im Rahmen des Asia Tech x Summit bekanntgegeben.



In seiner Rede auf dem Asia Tech x Summit betonte Heng Swee Keat, dass die Initiative eine Plattform zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen den Akteuren des Supply-Chain-Ökosystems bilden und einen neutralen, vertrauenswürdigen und sicheren Datenfluss ermöglichen würde. Das auf der Common Data Infrastructure (CDI) basierende Vorhaben ist - beschleuningt durch COVID-19 - eine Antwort auf die Regionalisierung von Handelsströmen und Lieferketten. Seit April 2020 vertritt Oiltanking im Rahmen dieser Initiative die Lagerbranche bei der Entwicklung von zwei der drei Use Cases, die auf die Stärkung der Handelsfinanzierung und die Verbesserung der operativen Effizienz abzielen. Diese Pilotprojekte sind wesentliche Komponenten zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit der globalen Supply Chain. Während SGTraDex die nächste Phase der Entwicklung aktueller und neuer Use Cases in Angriff nimmt, freut sich Oiltanking darauf, gemeinsam mit den Partnern aus dem Öksystem des Rohstoffhandels den Weg der Digitalisierung zu beschreiten.