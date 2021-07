BaFin News TERRAOIL SWISS AG: BaFin verbietet Vermarktung, Vertrieb und Verkauf der Aktien an Anleger in Deutschland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.07.2021, 10:10 | 20 | 0 | 0 13.07.2021, 10:10 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von Aktien der TERRAOIL SWISS AG mit der ISIN CH0116293142 an Anlegerinnen und Anleger in Deutschland mit Bescheid vom 9. Juli 2021 verboten. Das Verbot gilt ab dem 13. Juli 2021, 12:00 Uhr (MEZ). Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (13.07.2021)



