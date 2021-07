The Platform Group steigt bei Kfz-Plattform Lott.de ein (FOTO)

Wiesbaden (ots) - The Platform Group gibt die Mehrheitsbeteiligung an der

"Seit Jahren wachsen wir deutlich, unsere Strategie immer mehr Anbieter undKfZ-Produkte aufzunehmen, hat uns auch im Jahr 2020 stark nach vorne gebracht.Wir haben inhouse unsere Logistik- und Produktkompetenz massiv ausgebaut. DieEntscheidung, zukünftig als Teil von The Platform Group das Wachstum zuforcieren, ist eine große Chance für unser Unternehmen, vor allem um diePlattformstrategie auszubauen" , so Alexander und Carsten Lott, Geschäftsführerdes Unternehmens.Dr. Dominik Benner, Gründer und CEO von The Platform Group, ergänzt: "Lott istals Familienunternehmen im eCommerce groß geworden, ein Hidden Champion. DerVerkauf erfolgt in über 8 Länder und unser Job ist es nun, gemeinsam diePlattformstrategie weiter umzusetzen und so groß zu werden. Es gibt über 1.500KfZ-Teilehändler in diesem Land." Die beiden Geschäftsführer und Inhaber bleibenan Bord, ebenso die zweite Führungsebene einschließlich der Prokuristen undBereichsleiter.Seit dem Jahr 2019 betreibt Lott neben dem eigenen eCommerce-Lager einZentrallager für die Verbundgruppe Car. Pro Tag werden mehrere tausend Teileversendet und retourniert. Der Durchschnittspreis der Warenkörbe liegt bei 57Euro.The Platform Group betreibt inzwischen Plattformen in dreizehn verschiedenenBranchen. Insgesamt nehmen 3.500 angeschlossene Händler und Partner teil. DasUnternehmen ermöglicht es Partnern, das Potenzial des E-Commerce zu nutzen undihre Produkte über die E-Commerce-Plattformen des Unternehmens sowie aufMarktplätzen Dritter zu vertreiben. Für die Händler und Partner entstehen keineFixkosten, es fallen nur Transaktionsgebühren an. Durch eine selbst entwickelteSoftware und der Expertise im Multichannel-Marketing können Händler innerhalbvon zwei Wochen ein funktionierendes E-Commerce-Geschäft mit hohen Umsätzenaufbauen."Wir möchten das Thema Händler-Onboarding mit Lott massiv ausweiten: Es gibttausende KfZ-Teile-Händler in Deutschland, die wenigsten sind digitalaufgestellt" , so Jürgen Hanke, Leiter Händlerbetreuung bei The Platform Group.The Platform Group ist ein E-Commerce-Unternehmen, welches auf 13 Plattformen3.500 Händlern angebunden hat. The Platform Group ist mit seinen B2C- undB2B-Plattformen unter anderen in den Branchen Mode, Sport, Schuhe, Taschen,Maschinen, Fahrräder, Möbel und Bildung aktiv. Das Unternehmen beschäftigt über300 Mitarbeiter:innen an 10 Standorten in Europa.https://www.the-platform-group.com/Lott wurde im Jahr 1987 als Werner Lott Kfz.- und Industriebedarf GmbHgegründet, der Hauptstandort ist Uslar. Seit dem Jahr 2013 haben die NachfahrenAlexander und Carsten Lott die Geschäftsleitung übernommen und führen über 300Marken in ihrem Bestand. Der Vertrieb erfolgt online, dies auf über 12 Kanälenund Online-Shops. https://www.lott.de/