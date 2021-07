Seite 2 ► Seite 1 von 5

Rüsselsheim (ots) -- Erstmals elektrifiziert: Neuer Opel Astra als Plug-in-Hybrid in zweiLeistungsstufen- Grandios gezeichnet: Kraftvolles Design mit Vizor und optionalerZweifarblackierung- Cooles Cockpit: Volldigitales Pure Panel mit Widescreens und intuitiverBedienbarkeit- Extra-effizient: Moderne Antriebe mit 6-Gang-Schalt- und8-Gang-Automatikgetrieben- Strahlt stadionhell: Neuestes Intelli-Lux LED® Pixel Licht mit 168LED-Elementen- Schlaue Systeme: Geschwindigkeitsregler mit Stop & Go-Funktion,Head-up-Display und viele mehr- Echt ergonomisch: AGR-zertifizierte Aktivsitze, wahlweise in Leder oderAlcantara- Pure Präzision: Designt, entwickelt und hergestellt am Opel-StammsitzRüsselsheimOpel präsentiert die sechste, komplett neu entwickelte Astra-Generation. DieErfolgsgeschichte des Opel-Bestsellers begann vor 30 Jahren mit der Nachfolgedes legendären Kadett. Mit dem neuen Astra schlägt der deutsche Hersteller nundas nächste Kapitel auf - erstmals gibt es das Kompaktklassemodell auchelektrifiziert. Opel wird den neuen Astra in zwei Leistungsstufen alsPlug-in-Hybrid anbieten. Dazu kommen Versionen mit hocheffizienten Benzin- undDieselmotoren in Kombination mit besonders reibungsarmen 6-Gang-Schalt- und8-Gang-Automatikgetrieben. Der neue Opel Astra ist zudem ein Design-Statementder Marke: Dynamischer als jemals zuvor, mit klarer, aufregender Linienführungohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht - dem Opel Vizor.Mit der nächsten Kompaktklasse-Generation zeigt Opel: Der Astra fährt in eineneue Ära.Der neue Opel Astra startet in diesem Jahr als sportlicher Fünftürer mitcoupéhafter Linienführung und noch mehr Platz als beim Vorgängermodell. Die neueGeneration wurde am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim designt, entwickelt und wirdauch hier ab Herbst produziert. Opel Astra - entworfen und gefertigt mithöchster Präzision, made in Germany. Der Newcomer bringt - ähnlich wie schonsein Vorgänger bei dessen Markteinführung 2015 - Innovationen in dieKompaktklasse, die Kunden bislang nur von teuren Fahrzeugen kannten. Sodebütiert der Astra mit der jüngsten Version des adaptiven Intelli-Lux LED®Pixel Lichts. Das Lichtsystem stammt direkt aus dem Opel-Flaggschiff Insigniaund ist mit 168 LED-Elementen führend in der Kompakt- und Mittelklasse.Ein Zeitensprung hat im Innenraum der neuen Generation des Astra stattgefunden.Mit dem volldigitalen Pure Panel verschwinden alle Analoganzeigen. Stattdessenbietet die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) miteiner frischen, modernen Optik ein intuitives Bedienerlebnis. Dafür nutzen die