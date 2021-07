Golding Capital Partners GmbH: Golding gewinnt Nadejda de Lousanoff für das Institutional Sales Team

Verstärkung der Kundenbetreuung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung

Ausbau der bestehenden Corporates-Expertise durch spezialisierten Berater Hans Ohlrogge, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Pensionseinrichtungen von IBM Deutschland

Nadejda de Lousanoff Hans Ohlrogge - (c) Hans Scherhaufer



München, 13. Juli 2021 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager für Alternative Investments in Europa, hat Nadejda de Lousanoff als neuen Director im Bereich Institutional Sales bestellt. In ihrer neuen Position verantwortet sie insbesondere die Betreuung von Investoren im Segment Corporates sowie Stiftungen und Family Offices. Zudem unterstützt der ausgewiesene bAV-Experte Hans Ohlrogge, ehemaliger Leiter des Pensionsfonds und der Pensionskasse von IBM in Deutschland, als externer Berater den weiteren Ausbau der Corporates-Expertise bei Golding.

"Mit Nadejda de Lousanoff und ihrer langjährigen Expertise können wir unser strategisches Ziel, unsere starke Position in den deutschsprachigen Märkten weiter auszubauen, nun mit einer noch intensiveren Betreuung speziell von Corporates mit ihrer betrieblichen Vorsorge sehr fokussiert vorantreiben. Flankiert wird unser Vorhaben durch die Beratung von Hans Ohlrogge, einem der erfahrensten Experten auf allen Gebieten der betrieblichen Altersversorgung", kommentiert Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von Golding Capital Partners.