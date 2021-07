Kann die BASF-Aktie in den nächsten Wochen wieder ihr Jahreshoch bei 72,88 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) trat nach ihrem starken Kursanstieg von 46 Euro vom Oktober 2020 auf bis zu 72,88 Euro (7.4.21) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 64 bis 71 Euro ein. Die neuerliche Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Jahr beflügelten den Kurs der BASF-Aktie am 9.7.21 auf Schlusskursbasis um 3,45 Prozent. Die freundliche Tendenz setzte sich auch in den folgenden Handelstagen fort.

Nach den vorläufigen Quartalszahlen bekräftigten Experten in ihren Analysen mit Kurszielen von bis zu 85 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die BASF-Aktie. Kann die BASF-Aktie ihren aktuellen Schwung nutzen, um wieder das Jahreshoch bei 72,88 Euro zu erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.