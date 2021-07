Berlin-Schönefeld (ots) -- BGH-Urteil: Kein Schadensersatz wegen Thermofenster- OLG Koblenz muss Rechtsansprüche wegen weiterer Abschalteinrichtungen prüfen- Chancen auf Entschädigung steigen für Kläger, die sich nicht an derMusterklage gegen Daimler beteiligen dürfenDer Bundesgerichtshof (BGH) wird sich heute abschließend mit einerAbgasskandal-Klage gegen Daimler befassen. Im Rahmen der mündlichen Verhandlungim Juni deuteten die BGH-Richter bereits an, dass sie das Verfahren an dasOberlandesgericht (OLG) Koblenz zurückverwiesen werden. Der Rechtsanwalt ClausGoldenstein erklärt nachfolgend die Auswirkungen dieser Entscheidung. Er istInhaber der Kanzlei Goldenstein (http://www.ra-goldenstein.de/) , die unteranderem für das erste BGH-Urteil im Dieselskandal verantwortlich ist undinsgesamt mehr als 28.500 Mandanten in der Sache vertritt.