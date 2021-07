Und natürlich geht es um „Primelagen“ für intensiven Schwerlastverkehr, wobei die anlagen natürlich auch für PKW’s zur Verfügung stehen sollen. Zu Beginn sollen die grossen Städte und die Korridore zwischen Stockholm, Malmoe und Göteburg abgedeckt werden. Man will einen Startschuss für den Umstieg auf CO2-freie Kraftstoffe liefern.

QKQ8 betreibt 400 Tankstellen in Schweden – perfect fit für Everfuels Pläne

„We need strong partners like OKQ8 to drive transition to zero–emission mobility. Their leading position in Sweden and extensive service station network is highly complementary to our expertise in safe and efficient production, distribution and filling of green hydrogen to end–users,” erläutert Jacob Krogsgaard, CEO der Everfuel.

“We want to help all our customers transition and hydrogen represents an exciting future alternative and is an important step for Sweden to reach its climate objectives. A strong partnership is required to enable development of the hydrogen market in Sweden and Everfuel has extensive knowledge and experience within this area,” ergänzt Karin Hellgren, Head of Communications von OKQ8.

Everfuel wird für den Betrieb der H2 Stationen und für deren Versorgung mit grünem Wasserstoff verantwortlich sein. Bis 2024 sollen nach den gemeinsamen Plänen 10 Statioenn betrieben werden. Für verschiedene Standorte sei man bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen und werde demnächst Einzelheiten liefern. Eevrfuel plant viele der in seinem Schweden Roll-Out Plan aufgeführten Standorte im Rahmen der heute verkündeten Kooperation zu betreiben. Aber nicht alle, wie sich allein aus den Zahlen ergibt: Bis 2023 sollen 15 Stationen betrieben werden – aber mit QKQ8 sind „nur“ 10 Stationen bis 2024 geplant.