Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die VW Vzg.-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie positive Renditen erzielen.

Kann sich die VW Vzg.-Aktie, die nach der Veröffentlichung der vorläufigen Daten mit Kurszielen von bis zu 295 Euro (Goldman Sachs) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wurde, in den nächsten Monaten halbwegs gut behaupten, dann wird sich eine Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate bezahlt machen.

Nachdem die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) am 18.3.21 bei 252 Euro auf ein neues Jahreshoch ansteigen konnte, gab der Aktienkurs bis Mitte Mai wieder auf bis zu 198 Euro nach. Auch die kurzfristige Kurserholung auf 242 Euro bis zum 4.6.21 erwies sich nicht als nachhaltig, da die Aktie in weiterer Folge wegen der Knappheit der dringend benötigten Halbleiter bis zum 8.7.21 wieder auf bis zu 198 Euro nachgab. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Eckdaten für das erste Halbjahr 2021 sprang der Aktienkurs am vergangenen Freitag auf Schlusskursbasis um 5,9 Prozent nach oben und beendete den Handelstag bei 212,35 Euro.

Bonus-Zertifikat mit 15% Chance und 26% Sicherheitspuffer

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV1UYV1) auf die VW Vzg.-Aktie mit Barriere bei 160 Euro, Bonuslevel und Cap bei 250 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.6.22, wurde beim Aktienkurs von 217,05 Euro mit 217,11 – 217,12 Euro gehandelt. Verbleibt die VW Vzg.-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 160 Euro, dann wird das Zertifikat am 24.6.22 mit dem Höchstbetrag von 250 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 217,12 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in weniger als einem Jahr einen Bruttoertrag von 15,14 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 26,28 Prozent auf 160 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der VW Vzg.-Aktie zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 11% Chance und 17% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000MA68PL2), BV 1, Bewertungstag 17.6.22, mit Cap bei 200 Euro wurde beim Aktienkurs von 217,05 Euro mit 180,78 – 180,81 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 16,70 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die VW Vzg.-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 200 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 200 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in elf Monaten einen Bruttoertrag von 10,61 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die VW Vzg.-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 200 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vzg.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.