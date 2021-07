Elektrotöne und Clubkultur mit Streamingdienst Clubbing TV im Connected TV-Portfolio der Ad Alliance / Digitaler TV-Kanal rund um Musik und Lifestyle der Elektroszene

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/Hamburg (ots) - 13. Juli 2021 - Clubkultur, elektronische Musik und DanceFestivals ziehen mit Streamingdienst Clubbing TV in das Connected TV(CTV)-Portfolio der Ad Alliance ein. Als weltweit erster Lifestyle-TV-Kanal istClubbing TV in über 60 Ländern verfügbar und erreicht weltweit eine monatlicheReichweite von mehr als 100 Millionen Haushalten, die sich für die kompletteBandbreite der internationalen elektronischen Musikszene interessieren.Live Events, DJ Sets, Lifestyle-Programm, Musikvideos, Party-Reportagen aus denangesagtesten Clubs, Interviews mit DJs und Produzenten und vieles mehr machendas facettenreiche Programm bei Clubbing TV aus, das nahezu auf allenCTV-Geräten sowie als Mobile App und auf dem Desktop verfügbar ist. Hierfürübernimmt Ad Alliance die exklusive Vermarktung in Deutschland, smartclip Europewird parallel die CTV-Vermarktung von Clubbing TV in den nordischen Märktenstarten, weitere europäische Märkte folgen in den nächsten Monaten. smartclipliefert als Werbetechnologie-Plattform der RTL Group ebenso die technischeExpertise, so dass Markenbotschaften unter Nutzung fortschrittlicher digitalerTargeting-Standards in linearer TV-Anmutung platziert und ausgespielt werdenkönnen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auf Clubbing TV Pre-Rollsauszuspielen, die auf die persönlichen Interessen der Nutzenden zugeschnittensind."Werbefinanziertes Streaming hat in Europa im Jahr 2020 einen großenWachstumsschub erlebt und wächst weiterhin rasant", sagt Stéphane Schweizer ,Gründer, Chairman und CEO von Clubbing TV. "Die Herausforderung für uns alsContent-Anbieter besteht darin, CTV-Werbung für Werbetreibende so bequem wiemöglich und für unsere Fans so spannend wie möglich zu gestalten. smartclip undAd Alliance sind mit dem deutschen und europäischen Video-Werbemarkt tiefverbunden, sie kennen und verstehen die Bedürfnisse der Streamingdienste undSender an der Schnittstelle von TV und digitaler Werbung. Gerade das macht siezum perfekten Partner für uns, um unser Produkt in Deutschland und darüberhinaus zu skalieren.""Clubbing TV ist eine etablierte Größe im weltweiten CTV-Geschäft und liefertein hoch relevantes Erlebnis - für eine treue Nutzerschaft und für Werbekunden,die eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchten", ergänzt Paul Mudter , COO derAd Alliance. "Corona hat die Veranstaltungs- und Kulturbranche durchgemischt.Neue Formate und Angebote wurden geschaffen, bereits etablierte haben ihrePosition ausbauen und so die Attraktivität für die Werbewirtschaft steigernkönnen. Unser Neuzugang Clubbing TV ist ein solch attraktives Angebot -