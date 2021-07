---------------------------------------------------------------------------

Möglingen, 13. Juli 2021 - Für herausragende Kundenservices ist eine Vielzahl von USU-Kunden aus der Konsumgüterindustrie ausgezeichnet worden. Eine aktuelle Studie von Service Value untersuchte in Kooperation mit der WirtschaftsWoche den zentralen Verbraucher-Service in Deutschland. Hierzu wurden insgesamt 650 Unternehmen aus 40 Branchen anhand von über 100.000 Kundenurteilen bewertet.

In insgesamt 17 der aufgeführten Branchen, unter anderem Elektrohändler, Krankenkassen und Energieversorger, belegten USU-Kunden wie zum Beispiel MediaMarktSaturn, badenova, BBBank, Vattenfall oder Apollo Optik jeweils Best- und Top-Platzierungen.



"Gerade in der aktuellen Krisensituation bietet eine einzigartige Customer Experience die Chance, Kunden zu überraschen und zu begeistern. Wir freuen uns, dass viele unserer Kunden nachweisbar zu diesen Service-Champignons in Deutschland gehören - und wir einen Teil zu diesem Erfolg beitragen konnten", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb.



Die serviceorientierte Kundenkommunikation ist derzeit besonders wichtig, aber auch herausfordernd, da viele Service-Teams aus dem Homeoffice heraus agieren müssen und hierfür neue Werkzeuge und Prozesse notwendig sind.

USU bietet Serviceorganisationen seit Jahren ein etabliertes Lösungsportfolio für die Digitalisierung des IT- & Customer-Service an. Um Service-Prozesse zu beschleunigen und den Kundendienst zu entlasten, hatte USU zu Beginn der Pandemie kurzfristig umsetzbare spezifische Angebotspakete zusammengestellt. Technologiebausteine sind neben einer Self-Service-Lösung vor allem der Einsatz von intelligenten Chatbots. Einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist darüber hinaus eine professionelle Wissensdatenbank, die als "single source of truth" auch beim standortunabhängigen Arbeiten stets qualitätsgesicherte Antworten über alle Kommunikationskanäle gewährleistet. Für IT-Teams sind außerdem ein Alerting-System und eine Self-Healing-Lösung verfügbar, um IT-Probleme und deren Lösungsdauer zu minimieren.

USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen sind unter www.usu.com verfügbar.

