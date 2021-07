DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU-Kunden unter den Branchenbesten beim Service-Ranking 2021



13.07.2021 / 11:25

Möglingen, 13. Juli 2021 - Für herausragende Kundenservices ist eine Vielzahl von USU-Kunden aus der Konsumgüterindustrie ausgezeichnet worden. Eine aktuelle Studie von Service Value untersuchte in Kooperation mit der WirtschaftsWoche den zentralen Verbraucher-Service in Deutschland. Hierzu wurden insgesamt 650 Unternehmen aus 40 Branchen anhand von über 100.000 Kundenurteilen bewertet.

In insgesamt 17 der aufgeführten Branchen, unter anderem Elektrohändler, Krankenkassen und Energieversorger, belegten USU-Kunden wie zum Beispiel MediaMarktSaturn, badenova, BBBank, Vattenfall oder Apollo Optik jeweils Best- und Top-Platzierungen.



"Gerade in der aktuellen Krisensituation bietet eine einzigartige Customer Experience die Chance, Kunden zu überraschen und zu begeistern. Wir freuen uns, dass viele unserer Kunden nachweisbar zu diesen Service-Champignons in Deutschland gehören - und wir einen Teil zu diesem Erfolg beitragen konnten", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb.