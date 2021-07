Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund sieben Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 18,25 EUR in den Weg. Jetzt geht es also um die Wurst.

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 27,32 EUR. Damit sind für Powercell langfristige Abwärtstrends zu unterstellen. Weil die Aktie derzeit unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, gelten im mittelfristigen Zeitfenster Abwärtstrends.

Fazit: Diese Powercell-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.