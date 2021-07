Kooperation in Daten-Ökosystemen zahlt sich für Organisationen aus

Berlin (ots) - 48 Prozent der Unternehmen und öffentlichen Institutionen planen

neue Initiativen für Daten-Ökosysteme, 84 Prozent von diesen innerhalb der

nächsten drei Jahre



Unternehmen können im Rahmen eines Daten-Ökosystems, in dem sie Daten teilen,

austauschen und zusammenarbeiten, finanzielle Zugewinne von bis zu 940 Millionen

US-Dollar erzielen. Dieser Effekt lässt sich über die nächsten fünf Jahre hinweg

durch Kosteneinsparungen, neue Einnahmequellen und Produktivitätssteigerungen

realisieren. Die Beispielrechnung gilt für ein Unternehmen mit einem

Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar, so die Studie "Data sharing masters:

How smart organizations use date ecosystems to gain an unbeatable competitive

edge" (https://www.capgemini.com/de-de/news/daten-oekosysteme-zahlen-sich-aus/)

des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/gb-en/research-institute/) . Für Unternehmen, die

sich an besonders kollaborativen, komplexen Daten-Ökosystemen beteiligen, wird

der finanzielle Vorteil auf zusätzliche 10 Prozentpunkte geschätzt. Dennoch

setzen 61 Prozent der Unternehmen in erster Linie auf Daten-Ökosysteme mit

einfachem Datenaustausch und einem geringen Maß an Zusammenarbeit. Nur 39

Prozent der Unternehmen verwandeln datenbasierte Erkenntnisse in einen

tragfähigen Wettbewerbsvorteil.









Als wichtigste Gründe für die Teilnahme an Daten-Ökosystemen nennen 54 Prozent

der Unternehmen ein steigendes Interesse an der Monetarisierung von Daten. Denn

Daten-Ökosysteme haben in einigen Unternehmensbereichen einen beträchtlichen

Einfluss entfaltet: Sie haben die Kundenzufriedenheit um 15 Prozent verbessert,

zu einer Steigerung der betrieblichen Produktivität bzw. Effizienz um 14 Prozent

geführt und die Kosten um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Insofern

sehen die meisten Unternehmen Daten-Ökosysteme positiv und erwarten, dass sie in

den nächsten drei Jahren die gleichen Effekte erzielen werden.



Dr. Sebastian Olbrich, Bereichsleiter Insight Driven Business Innovation bei

Capgemini Invent, erklärt: "Daten sind die zentralen Ausgangspunkte von

Innovation und Eintrittskarten in die Netzwerkökonomie. Organisationen, die

externe Daten erwerben bzw. ihre Datenbasis durch Kooperation erweitern,

erzielen bereits heute messbare Wettbewerbsvorteile."



Organisationen planen intensiveren Datenaustauschs in Ökosystemen



Angeregt durch die Realisierung des wirtschaftlichen Mehrwerts wird jedes vierte

Unternehmen[1] in den nächsten zwei bis drei Jahren mehr als 50 Millionen

US-Dollar in Daten-Ökosysteme investieren; 76 Prozent beabsichtigen mehr als 10 Seite 2 ► Seite 1 von 3



