High Tide erwirbt Einzelhandelsportfolio in Regina und stärkt Präsenz in Saskatchewan

Calgary, Alberta (Kanada), 13. Juli 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FRA: 2LYA), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen mit zusätzlichen Interessen in der Herstellung und im Vertrieb von Konsumzubehör, freut sich bekannt zu geben zu können, dass es mit den Aktionären von 102105699 Saskatchewan Ltd. (die „Gesellschaft“) einen Aktienkaufvertrag (der „Vertrag“) abgeschlossen hat, gemäß dem High Tide alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft für 2.900.000 C$ erwerben wird (die „Transaktion“). Als Ergebnis der Transaktion erwirbt High Tide ein Portfolio von sechs (6) Cannabis-Einzelhandelsstandorten in Regina, Saskatchewan, von denen einer bereits in Betrieb ist und fünf sich in verschiedenen Bau- und Entwicklungsstadien befinden. Alle werden voraussichtlich bis Ende 2021 den Betrieb aufnehmen.

„Ich bin begeistert, dass wir diese sechs neuen Standorte gewinnen konnten, die High Tides gesamte Einzelhandelspräsenz in Saskatchewan nach Abschluss der Bauarbeiten auf zehn Geschäfte erweitern und unsere Position als führender Cannabis-Einzelhändler in der Provinz festigen wird“, meinte Raj Grover, High Tides President & Chief Executive Officer. „In der Stadt Regina gibt es außerdem aktuell nur 13 Einzelhandelsgeschäfte für Cannabis, von denen eines unseres sein wird und fünf weitere in Kürze folgen. Diese Transaktion ist für High Tide besonders vorteilhaft, da die Margen im Cannabis-Einzelhandel in Saskatchewan höher sind als im kanadischen Durchschnitt und neue Lizenzen in Regina aufgrund von verschiedenen kommunalen Flächennutzungsbeschränkungen schwer zu bekommen sind“, fügte Herr Grover hinzu.

EINZELHEITEN DER TRANSAKTION

Die Transaktion, bei der es sich um eine Transaktion zu marktüblichen Bedingungen handelt, wird u. a. vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“), der Genehmigung der Saskatchewan Liquor and Gaming Authority sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktion erwirbt High Tide 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft. Die Gegenleistung für den Erwerb von 100 % der Gesellschaft besteht aus: (i) 2.150.000 CAD (die „Gegenleistung für die Aktien“) in Stammaktien von High Tide (die „High Tide-Aktien“) auf der Grundlage eines angenommenen Preises pro High Tide-Aktie, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis pro High Tide-Aktie an der TSXV für die 10 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschluss der Transaktion („Abschluss“) entspricht; und (ii) 750.000 CAD in bar (zusammen mit der Gegenleistung für die Aktien; die „Gegenleistung“). Der Baranteil der Transaktion wird vollständig aus dem Kassenbestand finanziert.