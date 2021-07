(Im letzten Satz des letzten Absatzes wurde das überflüssige Wort "dann" gestrichen. Damit ist klargestellt, dass schon jetzt Tests in Frankreich für ausländische Touristen nicht kostenlos sind.)

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sind die Impfanmeldungen in die Höhe geschossen. Hintergrund ist die Ankündigung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, strengere Corona-Regeln einzuführen. Wie der Plattformbetreiber Doctolib am Dienstag mitteilte, meldeten sich am Montag 926 000 Menschen in Frankreich für eine erste Impfung an. Die täglichen Anmeldungen erreichten demzufolge einen Rekordwert.