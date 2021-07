Frankfurt (ots) - Die Ergebnisse der IKW-Mitgliederbefragung zum Thema

Nachhaltigkeit zeigen: Verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften sind

in der Kosmetikindustrie fest verankert. Das Engagement der Unternehmen umfasst

neben Klima- und Umweltschutz auch zahlreiche Aktivitäten für Mitarbeitende und

die Community sowie Qualitätsstandards entlang der Lieferkette.



Nicht erst seit der "Agenda 2030" der Vereinten Nationen ist Nachhaltigkeit in

der Kosmetikbranche ein viel beachtetes Thema - Nachhaltigkeit ist bei einem

Großteil der Kosmetikhersteller bereits seit Jahren fester Bestandteil der

Unternehmenskultur. Knapp 70 Prozent der an der Umfrage* teilnehmenden

IKW-Mitgliedsunternehmen haben mindestens einen Mitarbeiter oder eine

Mitarbeiterin, der oder die sich im eigenen Unternehmen um das Thema

Nachhaltigkeit kümmert. Und 60 Prozent der Firmen erklären, dass es einen

schriftlich fixierten Unternehmenskodex oder ein Leitbild zur gesellschaftlichen

Verantwortungsübernahme gibt.





Wenn es darum geht den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, hat sich einGroßteil der Firmen konkrete Ziele gesteckt. So hat etwas mehr als die Hälfteder Unternehmen in den letzten drei Jahren systematisch die Klimaauswirkungenihres Unternehmens erfasst, beispielsweise in Form einer Klimabilanz. Und einGroßteil der an der Umfrage beteiligten Mitgliedsfirmen hat qualitativeNachhaltigkeitsziele für einzelne Bereiche definiert: Zwei Drittel haben sichbeispielsweise Ziele im Bereich Rohstoffe gesetzt, 60 Prozent in den BereichenEnergie und Abfall und knapp die Hälfte im Bereich Klima sowie 45 Prozent imBereich Wasser.Auch das Thema Verpackung steht bei den Kosmetikherstellern auf der Agenda weitoben. Knapp 70 Prozent haben Ziele zum Verpackungseinsatz definiert. Schaut mangenauer hin, was sich die Unternehmen vorgenommen haben, so möchten zwei Drittelleichtere oder kleinere Verpackungen und fast drei Viertel vermehrtKunststoff-Rezyklat einsetzen. Über 70 Prozent wollen eine höhereRecyclingfähigkeit erreichen.Auch innerhalb der Unternehmen übernehmen die Kosmetikhersteller Verantwortungund investieren beispielsweise in Weiterbildung der Mitarbeitenden, bietenbetriebliche Altersversorgung an, ermöglichen familienfreundliche Arbeitszeitenoder unterstützen ihre Mitarbeitenden bei Gesundheitsthemen, wie beispielsweisemit einer Mitgliedschaft in einem Fitnessclub. So schulen 70 Prozent derUnternehmen ihre Mitarbeitenden regelmäßig zu Themen wie Qualität,Anti-Korruption oder Preisabsprachen. Drei Viertel der Kosmetikherstellerermöglichen außerdem flexible Arbeitszeitmodelle, wie zum Beispiel in Form von