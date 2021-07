Montvale (N.J.)/ Zürich (ots) - Trotz leichten Rückgangs gegenüber dem ersten

Quartal bleibt das Vertrauen hoch - aber es gibt große regionale Unterschiede



Finanzexperten weltweit sehen eine dynamische wirtschaftliche Erholung und

Stabilisierung der Situation im zweiten Quartal des Jahres 2021. Insbesondere

Unternehmen in Westeuropa verzeichnen eine stark verbesserte Auftragslage -

nicht zuletzt auch aufgrund der zunehmenden Impfung der Bevölkerung in den

einzelnen Ländern und den damit verbundenen Lockerungen. Dies zeigt die aktuelle

Ausgabe des vierteljährlich erhobenen Global Economic Conditions Survey (GECS)

vom Institute of Management Accountants (IMA) und der Association of Chartered

Certified Accountants (ACCA) unter mehr als 1.100 teilnehmenden Finanzexperten

und CFOs weltweit.





Vor allem in Westeuropa dürften die sprunghaft angestiegenen Aufträge für einewirtschaftliche Erholung sorgen, die in der zweiten Jahreshälfte an Fahrtgewinnt. Hier ist der Anteil derer, die eine stark verzögerte wirtschaftlicheErholung erwarten, seit der letzten Umfrage im ersten Quartal 2021 um ganze zehnPunkte gesunken, was die Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten in derRegion unterstreicht. Insgesamt ist in Mittel-, Ost- und Westeuropa einerheblicher Anstieg des allgemeinen Vertrauens in die weitere Entwicklung unddie Stabilität der Rahmenbedingungen zu verzeichnen.Im ersten Quartal 2021 war die Wirtschaft in der Eurozone um 0,6 Prozentgeschrumpft. Während die Inlandsnachfrage derzeit immer noch unter dem Niveauvor der Pandemie liegt, haben sich das verarbeitende Gewerbe und die Exportestark erholt und von der Erholung des internationalen Handels profitiert. Auchziehen in der zweiten Jahreshälfte die Verbraucherausgaben wieder an. Für dasGesamtjahr wird in Westeuropa ein BIP-Wachstum von etwa 4,5 Prozent erwartet.Voraussichtlich wird das Produktionsniveau etwa Mitte nächsten Jahres wieder dasNiveau vor der Pandemie erreichen."Angst"-Indizes gehen zurückAusschlaggebend für die im Rahmen der Studie festgestellten Tendenzen sind diemaßgeblichen globalen Aktivitätsindikatoren wie die anziehende Auftragslage -und die beiden so genannten "Angst"-Indizes, die bestehende Sorgen vor Kunden-und Lieferantenausfall messen. Auch sie sind signifikant zurückgegangen. Dasbedeutet: Die extreme Unsicherheit der COVID-19-Krise sinkt allmählich wiederauf Normalniveau.Die Studie stellt dabei jedoch erhebliche Unterschiede in den einzelnenWirtschaftsräumen fest. So können die USA den insgesamt größten Zuwachsverzeichnen, während die Entwicklung in Südasien eher verhalten bleibt. Über die