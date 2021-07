trommelt kräftig für die Produkte der Norweger. Titelstory in der aktuellen „H2View“ mit Løkke: „Elektrolysers – Key to the future of green hydrogen with Nel Hydrogen CEO“. Und ein alter Kunde der ersten Stunde könnte demnächst seine weiteren Wachstumsschritte – wieder? – mit Nel Produkten gehen.

Aber die Aktie der Norweger ist im Abwärtstaumel,

technich angeschlagen und im Abwärtstrend. Das Thema Wasserstoff scheint nicht mehr „Hype“ – die Marktkapitalisierung Nel’s oder anderer Wasserstoffwerte steht trotz Rückschlägen immer noch in einem sehr ungesunden Verhältniss zum operativen Jetzt. Nur wenn die Pläne für zukünftige, vervielfachte Umsätze erreicht werden könnten, wären die Kurse möglicherwiese fundamental zu rechtfertigen. Aber derzeit weht der Wind den Wasserstoffwerten ins Gesicht. Thema „gegessen“. „Jahrelanger langsamer Kursverfall“ bei den ehemals gehypten Werten sei absehbar. „Geht genauso wie bei der Internetblase, Telekomblase und anderen Übertreibungen“ mit nie wieder erreichten Höchstständen aus der Boomphase. „Die haben noch nie gGld verdient und das wird so bleiben“. Dagegen sprächen die weltweit aufgelegten Multimilliardenprogramme und Energy Earth Shot, H2 Global initiative oder oder oder

Jetzt aber zu dem Perspektivkuneden Nel’s:

Derzeitige Hyundai’s Xcient Fuel Cell- Flotte erreicht 1 Mio Kilometer Praxiseinsatz in der Schweiz. Aber die Pläne gehen viel weiter.

Hinter dem Einsatz der schweren Nutzfahrzeuge (bis Mai waren es 46 LKW) von Hyundai steht ein Wasserstoff-Elektro-Ökosystem, das zurzeit in einem weltweit einmaligen Projekt in der Schweiz aufgebaut wird. Angetrieben vom Förderverein H2 Mobilität Schweiz, dem eigentlich u.a. alle führenden Logistikunternehmen, Tankstellenbetreiber, Einzelhändler der Schweiz angehören.



