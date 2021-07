Das pandemiebedingte Home Office wird durch Hybrid Office ersetzt / Der feste Arbeitsplatz mit Tischtelefon wird aussterben - das "Office von überall aus" ist die Zukunft

Entgegen den Befürchtungen, das Home Office könnte für Arbeitnehmer zur Lastwerden, schätzen die Befragten die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie,Zeitgewinn und melden sogar gesteigerte Arbeitszufriedenheit. Große Konzerne wiedie Deutsche Bank oder BMW haben bereits angekündigt, in Zukunft ein hybridesModell anzubieten. "Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes bietet Vorteile füralle: Arbeitgeber sparen sich Büroflächen, Arbeitnehmer Zeit im Stau, und dankmoderner Digitalisierungstechnologien ist die Umsetzung "out of the box" füreine hybride Arbeitswelt möglich", sagt Jens Weller. Sein Unternehmen hat in denMonaten der Pandemie mehrere tausend Teilnehmer in das digitale Telefonnetzaufgeschaltet, MS Teams in die Telefonie zahlreicher Kunden integriert undCloud-Lizenzen für Microsoft 365 bei Kunden in eine produktive Hybridlösung fürden mobilen Arbeitsplatz umgewandelt.Teams-CollaborationManchen Mitarbeitern fehlt allerdings der persönliche Kontakt mit den Kollegen -angefangen vom gemeinsamen Mittagessen in der Kantine bis zum kurzen Gesprächauf dem Flur. Auch hier bietet sich Teams von Microsoft an - die integrierteChat-Funktion bringt Kollegen elektronisch zusammen. Und Home bzw. Hybrid Officeist so sehr gewünscht, dass Mitarbeiter bei einem Verbot oder Büropflichttatsächlich an einen Jobwechsel denken. Das ergab eine Umfrage von EY unter mehrals 1.000 Angestellten(https://www.ey.com/de_de/news/2021/05/ey-zukunft-der-arbeitswelt-2021) : 54Prozent der Befragten würden in Erwägung ziehen, ihren Job zu kündigen, soferndie Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort und -zeit nicht geboten werde. "DieArbeitswelt wird nie wieder so werden wie vorher - auch das Employer Brandingmuss sich dem anpassen. Die Möglichkeit, an jedem Ort arbeiten zu können und dasBüro nur als Wahlmöglichkeit zu haben, ist entscheidender als Gratis-Obst oderein Kickertisch im Firmengebäude", sagt Jens Weller von toplink.Die toplink GmbH ( http://www.toplink.de ) bietet einen kompletten digitalenArbeitsplatz aus der Cloud. toplink betreibt eines der größtenCloud-Telefonsysteme in Deutschland und bringt IP-Telefonie auf eine Vielzahlvon Endgeräten - vom Laptop bis zum Smartphone. Hinzu kommen alle wesentlichenOffice-Anwendungen von Microsoft 365 und die umfassende Integration vonMicrosoft Teams. Das digitale Cloud-Büro mit Telekommunikation, Collaborationund Office-Tools ist in mehr als 60 Ländern nutzbar und ermöglicht auchgrenzübergreifende Zusammenarbeit und sichere Erreichbarkeit über dastoplink-eigene SIP-Trunk-Netz. Sämtliche Dienste werden ausschließlich indeutschen Rechenzentren betrieben und unterliegen den deutschenDatenschutzbestimmungen. toplink schützt zudem die Kundenanschlüsse vorGebührenmissbrauch. Neben den Lösungen für Großunternehmen und Mittelständlerbietet toplink unter http://www.toplink-xpress.de ein Online-Portal fürSelbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen an, über das sichvollautomatisiert ein IP-basierter Telefonanschluss einrichten lässt. MitMyTelco bietet toplink zudem einen in wenigen Minuten konfigurier- und nutzbarenDienst für Telefonkonferenzen.Weitere Informationen:toplink GmbH,Robert-Bosch-Str. 20, 64293 Darmstadt,E-Mail: mailto:info@toplink.de, Web: http://www.toplink.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611/973150,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de,Web: http://www.euromarcom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54065/4967007OTS: toplink GmbH