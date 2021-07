CREDIT SUISSE stuft ZOOPLUS AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Victoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: ZOOPLUS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 368

Kursziel alt: 368

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Zooplus mit "Outperform" und einem Kursziel von 368 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Händler für Haustierbedarf sei dank seiner Größe am europäischen Markt hervorragend positioniert, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie von Analystin Victoria Petrova hervor. Das Umsatzwachstum dürfte sich von 2020 bis 2025 verdoppeln./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 17:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.