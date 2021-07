Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- 56% der internationalen Restrukturierungsexperten geben an, dass ihre Kundensich besser durch die Covid19-Pandemie manövriert haben als durch dieFinanzkrise.- Trotz vorhandener Liquidität und niedrigen Zinsen glauben 96% derRestrukturierungsexperten, dass die Auswirkungen der Pandemie ihre Kunden 2021in Bedrängnis bringen wird.- Aufgrund höherer Restrukturierungsaktivitäten und staatlicher Hilfsprogrammeschätzen die Befragten die Lage in Deutschland insgesamt besser ein als imglobalen Vergleich.- Dennoch werden die deutschen Unternehmen (exkl. Finanzsektor) ca. 60Milliarden Euro für den Wiederaufbau des Nettoumlaufvermögens benötigen.Mehr als die Hälfte der Restrukturierungsexperten aus den USA und Europa (56%)geben in der diesjährigen Turnaround- und Restrukturierungsstudie des globalenBeratungsunternehmen AlixPartners an, dass ihre Kunden die Auswirkungen derPandemie besser überstanden haben als die der letzten Finanzkrise. Die Mehrheit(80%) verweist darauf, dass die Unternehmen im vergangenen Jahr einen besserenZugang zu Liquidität hatten. Mehr als zwei Drittel der Restrukturierungsexpertenin ganz Europa (71%) und fast die Hälfte (47%) in den USA geben zudem an, dasssie in den kommenden Monaten erwarten, dass das Zinsenniveau niedrig bleibt.Die Umfrage wurde im April 2021 durchgeführt und besteht aus den Antworten vonmehr als 500 Restrukturierungsexperten von Finanzberatungsunternehmen, Bankenund Anwaltskanzleien sowie Unternehmensexperten aus verschiedenen Branchen inden USA, Großbritannien, Deutschland, Schweiz, Frankreich und Italien.Doch trotz der vorhandenen Liquidität und der niedrigen Zinsen glauben 96% derbefragten Restrukturierungsexperten, dass die Pandemie ihre Kunden in diesemJahr in Bedrängnis bringen wird. Mehr als jeder Dritte (35%) geht sogar davonaus, dass über die Hälfte ihrer Kunden, die sich 2020 eine Finanzierunggesichert haben, zum Ende des Jahres 2021 wieder in finanzielle Not geratenwerden.Positivere Stimmung in DeutschlandIm Vergleich zum globalen Durchschnitt wird die Lage in Deutschland insgesamtbesser eingeschätzt, auch wenn in der DACH-Region in den nächsten Jahren mehrwesentliche Restrukturierungsaktivitäten als auf globaler Ebene erwartet werden.Ohne diese operativen Restrukturierungen gibt es in Deutschland kaum präventiveLiquiditätsspritzen. "Das Risiko einer Zombie-Blase schätze ich gering ein.Viele Unternehmen haben sich parallel zur Finanzierung an die Lösung der