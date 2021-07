BGH mit verbraucherfreundlichem Urteil im Diesel-Abgasskandal von Daimler / OLG muss weitere Manipulationen prüfen / Dr. Stoll & Sauer führt Musterklage gegen Daimler an

Lahr (ots) - Das Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) im Diesel-Abgasskandalspricht eine klare verbraucherfreundliche Sprache: Bei der Daimler AG geht esnicht nur um das sogenannte Thermofenster. Der 6. Zivilsenat entschied am 13.Juli 2021, dass das Oberlandesgericht Koblenz (Az. VI ZR 128/20) erneutverhandeln muss. Denn der Kläger wirft Daimler auch die Verwendung andererAbschalteinrichtungen vor, und diesen Vorwürfen sind die OLG-Richter nichtnachgegangen. Dabei geht es unter anderem um die Manipulation desKühlmittelsystems. Damit sollen die gesetzlichen Stickoxid-Werte auf demPrüfstand eingehalten werden. Im normalen Straßenverkehr werde die Umweltverpestet.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH wertet das Urteilals Meilenstein in der juristischen Aufarbeitung des Skandals. DieManipulationen, die das OLG Koblenz jetzt untersuchen muss, sind derzeit auchGegenstand der Musterfeststellungsklage gegen Daimler. Die Inhaber von Dr. Stoll& Sauer führen für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) seit dem 7. Juli2021 die Musterklage gegen die Daimler AG an. (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/verbraucherzentrale-bundesverband-klagt-im-diesel-abgasskandal-gegen-daimler-ag-dr-stoll-sauer-litigation-vertritt-vzbv-der-musterfeststellungsklage)

Im Daimler-Skandal geht es nicht mehr nur um das ThermofensterDie Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sieht in dem aktuellen BGH-Urteil mit derangeordneten Neuverhandlung des Verfahrens am OLG Koblenz einen deutlichenErfolg für die Verbraucher. Denn im Abgasskandal von Daimler geht es schon langenicht mehr ausschließlich um das Thermofenster, mit dem die Abgasreinigung inden Motoren an die Außentemperatur gekoppelt und letztlich die meiste Zeit desJahres ausgeschalten wird. Dr. Stoll & Sauer fasst das BGH-Urteil kurz zusammenund bewertet die Entscheidung:- Zwar hat der BGH erneut klar gemacht, dass "der Einsatz dertemperaturabhängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems (Thermofenster)für sich genommen nicht ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) zu begründen". ZurSittenwidrigkeit müssen "weitere Umstände hinzutreten, die das Verhalten derhandelnden Personen als besonders verwerflich erscheinen lassen",argumentierte der Senat in seiner Pressemitteilung vom 13. Juli 2021 (https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021126.html?nn=10690868) .- Hier geht es vor allem aus Sicht von Dr. Stoll & Sauer um die Frage, obDaimler die Zulassungsbehörde getäuscht hat. Doch die schweigt sich zu diesemThema aus, obwohl zu zahlreichen Mercedes-Modellen verpflichtende Rückrufe des