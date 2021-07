München / London (ots) - Der aktuelle "The Shape of Retail"-Report von A&M: Wie

Der aktuelle "The Shape of Retail"-Report von Alvarez & Marsal(https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) und Retail Economics(https://www.retaileconomics.co.uk/) zeigt, dass Verbraucher in Deutschland ihreBesuche im stationären Einzelhandel dauerhaft um 24,7 Prozent reduzieren wollen.Damit verhalten sich deutsche Konsumenten im europäischen Vergleich nochkonservativ. Das Einkaufsverhalten ändert sich langsamer, doch auch hierzulandehat die Pandemie bestehende Trends beschleunigt.Mehr Druck für den stationären Handel, denn die Konsumenten "lernen" OnlineIn Deutschland geben 72,9 Prozent der Verbraucher an, dass ihr Einkaufsverhaltensich durch die Pandemie gar nicht (53,3 Prozent) oder nur temporär (19,6Prozent) verändert hat. Dementsprechend wollen 64,8 Prozent der Befragten lokaleGeschäfte genauso oft (54,3 Prozent) oder sogar öfter (10,5 Prozent) als vorCovid-19 besuchen. 35,3 Prozent der Kunden dagegen wollen ihre Besuchereduzieren, was bei 16,8 Prozent daran liegt, dass sie insgesamt wenigerausgeben wollen. Netto resultiert aus diesen Zahlen ein erwarteter Rückgang derBesuche im stationären Handel um 24,7 Prozent. Händler müssen also mehr denn jezuvor die Verwendung und Rentabilität ihrer Ladenflächen überdenken.Die übrigen 27,1 Prozent der deutschen Verbraucher meinen, ihr Einkaufsverhaltenhabe sich permanent verändert. 6,2 Prozent der Befragten sehen diese Veränderungin sämtlichen, 20,9 Prozent nur bei bestimmten Produktkategorien - mancheBranchen werden weit stärker getroffen als andere.Branchen, in denen die Befragten auch nach der Pandemie häufiger online kaufenwollen, sind Mode (23,1 Prozent), Elektrogeräte (20,9 Prozent), Reise & Freizeit(16,6 Prozent) oder auch Haushaltswaren (15,4 Prozent). Je jünger dieZielgruppe, umso höher dieser Wert. Viele Verbraucher haben während der Pandemiebestimmte Produkte zum ersten Mal online gekauft. Das begünstigt einendauerhaften Wandel im Konsumverhalten.Insgesamt erwarten die Konsumenten, dass 25,2 Prozent ihrer gesamten