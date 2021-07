"Super Mario 3D World" führt Europas Games-Halbjahrescharts 2021 an (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Videospielheld Mario zeigt auch im 36. Jahr seines Bestehenskeinerlei Ermüdungserscheinungen. Ganz im Gegenteil: Sein aktuelles Abenteuer"Super Mario 3D World + Bowser's Fury" verzeichnet 2021 überragende Verkäufe -und war das europaweit meistverkaufte Game der ersten sechs Monate. Wie eineexklusive Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, holt der NintendoSwitch-Titel die Halbjahres-Pole-Position in Deutschland, Frankreich,Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich und der Schweiz. In sechsweiteren der insgesamt 19 untersuchten Länder springt ein Podiumsplatz heraus.Wie nicht anders zu erwarten, hat auch "FIFA" in der Halbjahreshitliste einWörtchen mitzureden. Der neueste Teil der Fußball-Simulations-Reihe, "FIFA 21",war Europas zweiterfolgreichster Games-Hit zwischen Januar und Juni - und stehtin Belgien, Dänemark, Italien, Polen, Portugal, Russland, Schweden, derSlowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn ganz oben. Weitere Topseller waren dasRennspiel "Mario Kart 8 Deluxe" (neun Mal Top 3), der Klötzchen-Spaß "Minecraft"(sechs Mal Top 3) sowie der Open World-Kracher "GTA V" (fünf Mal Top 3)."Ratchet & Clank" und "Resident Evil Village" in deutschen Next-Gen-ChartsgefragtEin Blick auf die separat ermittelten, deutschen Konsolen- undPC-Halbjahrescharts fördert unterschiedliche Spitzenreiter zutage. Während"Super Mario 3D World + Bowser's Fury" und "FIFA 21" erwartungsgemäß auf Switchbzw. PS4 und Xbox One abräumen, steht im PC-Segment das bereits 2014veröffentlichte "Die Sims 4" ganz oben. Bei den Next Gen-Konsolen waren "Ratchet& Clank: Rift Apart" (PS5) und "Resident Evil Village" (Xbox Series) amgefragtesten, auf 3DS das Rollenspiel "Yo-Kai Watch".Basis der Sonderauswertung sind die Verkäufe von Video- und PC-Spielen imphysischen Markt für die folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Dänemark,Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen,Portugal, Russland, Österreich, Schweiz, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechienund Ungarn.Pressekontakt:Hans Schmucker, mailto:hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, mailto:nadine.arend@gfk.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/11911/4967096OTS: GfK Entertainment GmbH