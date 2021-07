Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMorgan Q2 Earnings Much Better Than Consensus (PLX AI) – JPMorgan Q2 net income USD 11,900 million vs. estimate USD 9,500 million.Q2 EPS USD 3.78 vs. estimate USD 3.16Q2 revenue USD 30,500 million; managed revenue USD 31,400 millionCredit cost net benefit USD 2,300 millionCEO Dimon says: this …