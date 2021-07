„In Zusammenarbeit mit Microsoft wird Lumen Unternehmen und Entwicklern Fähigkeiten am Edge bieten, die in der Branche einzigartig sind", so Shaun Andrews, Executive Vice President und Chief Marketing Officer von Lumen. „Durch die tiefgreifende Integration von weiteren Plattformdiensten unseres Unternehmens mit Microsoft Azure können wir Unternehmen dabei helfen, ihre Daten schnell für die gewünschten und benötigten Erkenntnisse zu nutzen und einzigartige und maßgeschneiderte Anwendungsfälle zu unterstützen. Wir freuen uns über die Innovationen und erstaunlichen neuen digitalen Erlebnisse, die wir unseren gemeinsamen Kunden bieten können, indem wir Azure bis an den Edge unseres weltweiten Netzwerks ausweiten."

Lumen wird mit Microsoft an diversen zukünftigen Vermarktungsstrategien zusammenarbeiten, um gemeinsame Kunden weltweit zu unterstützen, indem es die Ressourcen des „Edge Experience Center" von Lumen nutzt. Dazu gehört:

Eine zertifizierte Azure-Bereitstellung, die weltweit in Edge-Computing-Knoten von Lumen ausgeführt werden kann und den Kunden der Azure-Serviceplattform mehr Anwendungsfälle mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite ermöglicht.

Lösungen für den Kommunikationssektor, die auf privaten 5G-Netzwerken basieren und die Cloud-nativen Softwarefunktionen von Microsoft sowie das Lumen-Glasfasernetzwerk und die Edge-Computing-Funktionen nutzen. Diese Lösungen werden es den Kunden ermöglichen, ihre drahtlosen Netzwerke zu optimieren und ihr Arbeitspensum mit noch umfassenderer digitaler Unterstützung auszuführen.

Managed Solutions für den Unternehmenssektor für eine breite Palette von Microsoft-Software und Cloud-Diensten, um die Leistung von Business-Workloads zu optimieren und die gesamte Belegschaft des Kunden unabhängig von dessen Standort zu unterstützen.

„Mit der Bereitstellung der Microsoft Azure-Technologie auf der Lumen-Plattform bieten wir den Unternehmen Zugang zu einer Umgebung, in der ihnen die erforderliche Leistung mit geringer Latenz zur Verfügung steht, die sie für essenzielle Anwendungen benötigen und in der sie gleichzeitig die ihnen bekannten Microsoft-Dienste und -Tools nutzen können", erklärte Yousef Khalidi, Corporate Vice President für Azure for Operators bei Microsoft. „Mit dieser Zusammenarbeit bieten wir den Unternehmen vielfältigere Möglichkeiten, Azure mit ihren Unternehmensnetzwerken zu verbinden, und wir freuen uns auf Lumen als Kooperationspartner, um die Anzahl der Anwendungsfälle zu erweitern, die wir am Netzwerk-Edge erreichen können."