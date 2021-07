FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag etwas gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1844 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1852 Dollar festgesetzt.

Es gab wenige Impulse am Devisenmarkt. Am Morgen wurden zwar Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich veröffentlicht. Es wurden jedoch bereits bekannte Daten für den Monat Juni bestätigt. In beiden Ländern ist die Inflation erhöht, sie liegt aber in der Nähe des Zielwertes der EZB.