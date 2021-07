Fanatec (Endor AG) kündigt Partnerschaft mit PlayStation Studios, Polyphony Digital an

Landshut, 13. Juli 2021 - Fanatec (Endor AG), die führende Marke für Simracing-Hardware, hat eine Partnerschaft mit dem japanischen Spielestudio Polyphony Digital geschlossen. Gemeinsam entwickeln sie neue, für Gran Turismo(R) lizenzierte Peripheriegeräte für Rennsimulationen mit fortschrittlicher Force-Feedback-Technologie, um den Unterschied zwischen Simracing und realem Motorsport zu verringern.

Fanatec wurde 1997 gegründet und hat im Laufe der Jahre mehrere bedeutende Innovationen im Bereich des Simracing eingeführt, darunter die Integration der Riemenantriebstechnologie in Lenkräder für Endkunden, die Load-Cell-Technologie für Bremspedale, kontaktlose Sensoren für massenmarkttaugliche Pedalerie sowie das erste Direktantriebssystem für PlayStation(R)4. Die Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern und weltberühmten Rennserien haben dazu beigetragen, den Bekanntheitsgrad von Simracing zu erhöhen und es zu einem festen Bestandteil des modernen Motorsports zu machen.

Als Polyphony Digital 1997 den ersten Titel der Gran Turismo-Reihe veröffentlichte, definierte das Unternehmen neu, was in Rennspielen möglich war, und wurde für seine detaillierte Grafik, die große Anzahl an lizenzierten Autos und die realistische Fahrphysik gelobt. Im Jahr 2001 leistete Gran Turismo(TM) 3 Pionierarbeit bei der Verwendung von Force-Feedback auf Heimkonsolen. Mit dem Gran Turismo-Franchise hat Polyphony Digital ein weltbekanntes, fein abgestimmtes und leicht zugängliches Spiel entwickelt, an dem jeder, vom Gelegenheits- bis zum Wettkampffahrer, Spaß haben kann.

Thomas Jackermeier, CEO der Endor AG, der Muttergesellschaft von Fanatec: "Kazunori Yamauchi hat über viele Jahre hinweg die Grenzen auf der Softwareseite erweitert und erheblich dazu beigetragen Simracing populär zu machen. Nun haben wir uns zusammengetan mit dem gemeinsamen Ziel, virtuellen und realen Rennsport weiter miteinander zu verschmelzen. Wir haben mehrere aufregende Projekte in der Pipeline und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie diese in Gran Turismo performen."