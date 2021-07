iFIT übernimmt Sweat, eine führende digitale Fitness-App für Frauen

(Graphic: Business Wire)

Sweat wurde 2015 von der bekannten Fitnesstrainerin Kayla Itsines und CEO Tobi Pearce gegründet und engagiert sich mit Millionen Frauen in der ganzen Welt bei deren Bestrebungen um verbesserte Gesundheit und Kraft sowie mehr Selbstvertrauen. Die Sweat-Plattform wird von einem Team von branchenführenden Personal Trainern geleitet und bietet mehr als 5.000 einzigartige Workouts über 26 Trainingsprogramme - von intensivem Intervall- und Krafttraining bis hin zu Yoga, Stange und Pilates. Kayla Itsines und Tobi Pearce, die Mitbegründer von Sweat, werden das Geschäft in ihren derzeitigen Rollen weiterführen und der Hauptsitz der Firma verbleibt in Adelaide, Australien.

In Zusammenarbeit mit dem Sweat-Team wird iFIT seine über 40-jährige Erfahrung und Innovationsarbeit im Bereich der vernetzten Fitness dazu einsetzen, das Fitnesserlebnis der Mitglieder von Sweat zu optimieren, die Markenpräsenz in wichtigen internationalen Märkten aufzubauen und das Inhaltsangebot in den nächsten Monaten zu erweitern und zu diversifizieren, beispielsweise durch die Einführung cardio-orientierter und gerätebasierter Workouts. Außerdem verschafft die Übernahme Gelegenheiten für iFIT und Sweat, bei der Inhaltsentwicklung zusammenzuarbeiten, was zu einem erweiterten Angebot an spannenden Fitnesserlebnissen führen sollte. iFIT will in naher Zukunft und langfristig den Jobzuwachs im Sweat-Geschäft unterstützen, insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Inhaltsangebot.