ADAC und E.ON kooperieren bei Elektromobilität / Vergünstigte Wallboxen und Installationsservice für ADAC Mitglieder / Angebote per Installations-Check und Online-Förderdatenbank (FOTO)

"Auf der Fahrzeugseite unterstützen wir den Ausbau der Elektromobilität seitJahren mit Leasing- und Finanzierungsangeboten für E-Autos," so Mahbod Asgari,Vorstand der ADAC SE. "Unser gemeinsames Ziel mit E.ON ist es, nun auch denAusbau der häuslichen Ladeinfrastruktur mit preiswerten Angebotenvoranzubringen.""Wir freuen uns sehr, die Mitglieder von Deutschlands größtem Automobilclub mitumfassenden Ladelösungen zu unterstützen. In Kürze werden wir ADAC Mitgliedernauch die passenden Ökostromtarife zum Laden ihrer E-Autos mit der Wallboxanbieten", erklärt Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland GmbH.Besonderen Wert legen beide Partner auch auf eine kundenspezifische Auslegungder Ladesysteme und einen möglichst effizienten Installationsprozess. Sowohlonline als auch telefonisch steht den ADAC Mitgliedern hierfür eine umfassendeBeratung zu den Wallboxen und den Fördermöglichkeiten zur Verfügung. So könnensich Interessierte zum Beispiel per Datenbank über die derzeit laufendenElektro-Förderprogramme informieren. Auf Wunsch übernimmt E.ON die fachmännischeInstallation der Wallbox auch komplett.Ein Installations-Check führt online in wenigen Schritten zum Angebot:Mitglieder beantworten kurze Fragen zur individuellen Wohn- sowie Parksituationund erhalten online ihr passendes Angebot. Mehr als ein Metermaß und ein paarMinuten Zeit sind für den Online-Check nicht notwendig. Der Einbauserviceumfasst u. a. die verpflichtende Anmeldung beim Verteilnetzbetreiber, dieLieferung aller benötigten Materialien, die Verbindung mit dem Hausanschluss unddie Leitungslegung der gesamten Wegstrecke - ein Rundum-Paket, ebenfalls mitPreisvorteil für ADAC Mitglieder.