AMADEUS unterstützt nachhaltiges Wohnen als Trend und Notwendigkeit der Zukunft

Limburg (ots) - In Zeiten des Klimawandels nimmt nachhaltiges Bauen nachökologischen Standards eine Schlüsselfunktion für das Wohl von Mensch und Umweltein. Die AMADEUS Group hat diesen Bedarf erkannt und trägt den ThemenNachhaltigkeit und Energieeffizienz mit ihren Bauvorhaben Rechnung.Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz nimmt in der Bevölkerung immerweiter zu. Das betrifft insbesondere auch die Ansprüche an nachhaltiges Wohnenunter anderen in Hinblick auf die Wohngesundheit und das Energiebewusstsein.Nachhaltigkeit betrifft allerdings nicht allein die Innenraumgestaltung, sondernin erster Linie von Grund auf den Hausbau. Gute Dämmungen, der Einsatz vonerneuerbaren Energien, Recycling- und ökologische Materialien spielen in diesemZusammenhang eine wesentliche Rolle. Zu den Baustoffen mit guter Ökobilanz zähltvor allem Holz , das nicht nur über gute Dämmeigenschaften verfügt, sondern auchklimaschädliches CO2 bindet. Die umweltfreundliche Erzeugung von Strom und Wärmegelingt mittels Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen. Mit dem Einbau einerFußbodenheizung lassen sich Wärmeverluste verringern und bis zu zwölf ProzentEnergie einsparen gegenüber einer üblichen Wandheizung. IntelligenteHaustechnik, mit der beispielsweise die Heizung entsprechend denLebensgewohnheiten der Bewohner gesteuert werden kann, senkt die Energie- undHeizkosten zusätzlich. Nachhaltiges Wohnen bezieht sich aber ebenso auf dasdirekte Wohnumfeld. Wenn Bewohner lange Wege mit dem Auto zur Arbeit oder zumEinkaufen zurücklegen müssen, widerspricht das dem ökologischen Anspruch. Eineentsprechende Infrastruktur mit kurzen Wegen zur Arbeit sowie wohnungsnaheEinkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sind beim Thema nachhaltiges Wohnenkeinesfalls außer Acht zu lassen.Amadeus Group setzt auf Nachhaltigkeit und EnergieeffizienzDie AMADEUS Group als führendes Bauunternehmen im Rhein-Main-Gebiet hat dieNotwendigkeit zum nachhaltigen Wohnen erkannt und setzt innovative Gebäude um,die auf der Basis nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien konzipiertsind. Das betrifft ebenfalls die optimale Wärmedämmung von Immobilien , umwertvolle und teure Energieverluste über die Außenwände an die Umgebung zureduzieren. An neu errichteten Gebäudekomplexen bietet die AMADEUS Group eineFassadendämmung an, die den Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV)entspricht. Darüber hinaus betreibt sie 14 Photovoltaik-Anlagen mit einerGesamtleistung von etwa 660 kWp auf verschiedenen Gebäudekomplexen, zum Beispielauf dem Dach des Hauptsitzes in Frankfurt. Doch auch mit konkreten Bauprojekten