Studie zum Download

https://ots.de/nj1ZDu

Frankfurt am Main (ots) - Real Estate Benchmark Studie 2021 von PwC Deutschland:

43 Prozent der Asset-Manager:innen wollen bestehende Produkte nach ESG-Kriterien

umstellen. Nur 7,7 Prozent ohne ganzheitliche Transformation von Organisation

und Strategie. Rund 8 von 10 Asset-Manager:innen halten nachhaltige Produkte für

wettbewerbsfähig





Es kommt Schwung in die Diskussion um Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche:Deutschland soll bis zum Jahr 2045 statt bis 2050 treibhausgasneutral werden,auch der Sustainable-Finance-Aktionsplan der Europäischen Union setzt dieBranche unter Handlungsdruck. Sie muss sich transformieren, stehen Immobilien doch mit einem hohen CO2-Ausstoß im Zusammenhang. ESG-Faktoren (Environmental,Social, Governance) werden daher auch für die Immobilienbranche immer wichtiger- und zum Wettbewerbsvorteil: Inzwischen halten mehr als 80 Prozent derEntscheider:innen aus der Immobilienbranche nachhaltige Produkte fürwettbewerbsfähig. Dies ist eines der Kernergebnisse der aktuellen Real EstateBenchmark Studie 2021 von PwC Deutschland. Die Entscheider:innen sehen innachhaltigen Produkten zudem Vorteile für ihr Risikoprofil. An der PwC-Umfragenahmen vor allem Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) teil, aber auchMarktteilnehmer wie Crowdinvesting-Plattformen, Immobilienfinanzierer,unregulierte Asset-Manager, Versicherungen und Verwahrungsstellen, mehrheitlichmit Hauptsitz in Deutschland.Mehrheit der Unternehmen plant strategische NeuausrichtungWeitere Studienergebnisse: Mehr als 50 Prozent der befragten Entscheider:innenplanen aufgrund aktueller Marktentwicklungen produktbezogene, strategischeNeuausrichtungen. Mehr als ein Drittel wollen ihre Aufbau- undAblauforganisation anpassen und halten hierfür auch ESG-Kriterien für relevant.Eine ganzheitliche Transformation von Organisation und Strategie verfolgenhingegen aktuell nur 7,7 Prozent der Befragten.Zugleich bezeichnen sich mehr als 84 Prozent der Entscheider:innen als "EarlyMovers" in puncto Nachhaltigkeit bei ihrer strategischen Positionierung imMarkt. Und: Keines der Unternehmen sieht sich als Nachzügler - sie setzen sichoffenbar bereits intensiver mit Nachhaltigkeit auseinander."Die Immobilienbranche hat die strategische Relevanz von Nachhaltigkeit erkanntund damit begonnen, das Ganze umzusetzen. Die Mehrheit will die Transformationjedoch zunächst auf Produktebene angehen, um anschließend Prozesse und