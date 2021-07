BASF investiert in Indien

Die Venture-Capital-Sparte von BASF steigt beim indischen Unternehmen UrbanKisaan ein. Die noch junge Gesellschaft habe sich „auf den hydroponischen Anbau unterschiedlicher Gemüse-, Grüngemüse- und Kräutersorten in tropischer städtischer Umgebung spezialisiert”, teil der DAX-notierte Chemiekonzern aus Ludwigshafen am Dienstag mit.Details zum Kaufpreis und der Höhe der Beteiligung an UrbanKisaan nennt BASF ...