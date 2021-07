DGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Sonstiges

Varengold Bank AG setzt Wachstum im 1. Halbjahr 2021 fort



13.07.2021 / 14:00

Nettoerträge fast verdoppelt

EBT um 400% gesteigert

Prognostiziertes EBT in Höhe von 16,4 Mio. EUR für 2021 bestätigt Hamburg, 13.07.2021 - Die Varengold Bank AG [ISIN: DE0005479307] setzt ihren Wachstumskurs fort. Im ersten Halbjahr 2021 hat der Hamburger Finanzdienstleister die Nettoerträge fast verdoppelt auf 24,75 Mio. Euro (30. Juni 2020: 12,97 Mio. Euro). Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte die Varengold Bank um 400 % auf 8,12 Mio. Euro zulegen (30. Juni 2020: 1,63 Mio. Euro). Dabei erwies sich das Transaction Banking erneut als wesentlicher Wachstumstreiber. Auch im zweiten strategischen Wachstumsmarkt Marketplace Banking gibt es Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken: Sowohl im Bereich Lending als auch im Fronting/Banking as a Service (BaaS) wurden weitere Kunden gewonnen und die Produktpalette erweitert.