Remote erhält in B-Finanzierungsrunde 150 Millionen US-Dollar, um die Entwicklung des modernen, globalen Arbeitsmarktes weiter zu fördern

Remote , eine der führenden HR-Technologieplattformen für internationale Lohn- und Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Compliance, schließt seine B-Finanzierungsrunde mit 150 Millionen US-Dollar ab und verfügt damit jetzt über mehr als einer Milliarde US-Dollar. Hauptkapitalgeber ist Accel mit Beteiligung bestehender Investoren wie Sequoia, Index Ventures, Two Sigma, General Catalyst und Day One Ventures.

Pandemie treibt Wandel des Arbeitsmarktes voran

Die aktuelle Finanzierungsrunde von Remote erfolgt inmitten eines massiven Wandels, der eine neue Ära der mobilen Arbeit eingeläutet hat und Unternehmen ermöglicht, weltweit neue Talente zu rekrutieren. Diese Entwicklung hin zu einer dezentralen Beschäftigung führte zu einer beispiellosen Nachfrage nach den Diensten von Remote: Seit der ersten Finanzierungsrunde, die im November 2020 mit 35 Millionen US-Dollar abgeschlossen werden konnte, wuchs der Kundenstamm von Remote um das Siebenfache. Auch die Zahl der Nutzer hat sich mehr als verzehnfacht. In Folge dieses hohen Anstiegs konnte das Unternehmen seinen Umsatz innerhalb des letzten Jahres um 650 Prozent erhöhen. Darüber hinaus ist die Anzahl der Mitarbeiter, die in 45 Ländern für Remote arbeiten, seit November 2020 von 50 auf 220 angestiegen. Derzeit ist Remote, der als bislang einziger globaler Anbieter über eine eigene rechtliche Infrastruktur in jedem Land verfügt, in mehr als 50 Nationen vertreten. Ziel ist es, bis Ende 2021 in mehr als 80 Ländern und bis Ende 2022 im Rest der Welt mit voll funktionsfähigen rechtlichen Einheiten vertreten zu sein.

Finanzierung macht erweiterte Services möglich

Mithilfe der neuen Finanzierung wird Remote sein Beratungsangebot erweitern und die Themen globale Leistungen, Equity Incentive Planning, Visa- und Immigrationsunterstützung, Mitarbeiterumzug und viele mehr abdecken. Das Unternehmen plant den Aufbau einer eigenen Infrastruktur für Finanzdienstleistungen, um die internationalen Gehaltsabrechnungsprozesse, die derzeit von externen Partnern abhängig sind, straffer, transparenter und schneller abzuwickeln. Als Erweiterung der vertikal integrierten Infrastrukturstrategie von Remote werden die Finanzdienstleistungen auch Sofortauszahlungen und Auszahlungspläne für Aktienoptionen umfassen – alles innerhalb der Remote-Plattform.