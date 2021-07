COTTBUS (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will mit mehr digitaler Technik klimafreundlicher und lärmschonender werden und den Zugverkehr besser steuern - das soll in Ostdeutschland erprobt werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der Chef der DB Netz AG, Frank Sennhenn, eröffneten am Dienstag in Cottbus ein sogenanntes offenes digitales Testfeld. Dafür soll längerfristig ein Streckennetz in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen zwischen Halle (Saale), Cottbus und Niesky nahe Görlitz von 350 Kilometern Länge im "Livebetrieb" genutzt werden. Das Testfeld ist nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums das erste seiner Art in Europa - es ist auch offen für andere Anbieter wie Start-ups.

"Dieses Projekt ist echt einzigartig in Europa", sagte Scheuer. Er nannte digitale Stellwerke als ein Beispiel für geplante Innovationen. Bis 2025 solle in der Region Stuttgart der erste digitale Bahnknoten mit Fern-, Regional- und S-Bahnen entstehen. Er verteidigte das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21. Die verbesserte Infrastruktur sei für den digitalen Bahnknoten notwendig. "Die digitale automatische Kupplung ist das nächste große Projekt, da brauchen wir Europa dazu", sagte Scheuer.